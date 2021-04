Boskamp: "De Bruyne de Gouden Bal? Hij zou dit jaar wel eens heel dichtbij kunnen komen"

De Bruyne is weer bezig aan een heel sterk seizoen: met Manchester City in de halve finale van de Champions League, kanshebber met de Rode Duivels op het EK en ook is Kevin vaak beslissend. Volgens Johan Boskamp zou onze landgenoot wel eens heel dichtbij de Gouden Bal kunnen komen dit jaar.

“Kevin is heel goed aan het spelen”, vertelde Boskamp in een interview met Het Belang Van Limburg. “Hij zou dit jaar wel eens de Gouden Bal kunnen winnen als het wat meezit. Maar dat is natuurlijk altijd afwachten” “Er zijn ook nog een aantal andere heel goeie spelers, denk maar aan: Messi, Neymar, Mbappé en Haaland. Daarbovenop is de Ballon d’Or een Franse prijs, Fransen zijn chauvinistisch, Mbappé heeft sowieso een streepje voor op dat vlak”, besluit de analist “Het seizoen is ook nog lang natuurlijk”, vervolgt de verbelgde Nederlander. “De eindfase van de Champions League en het EK van deze zomer komen er nog aan natuurlijk. Twee factoren die nog zwaar zullen doorwegen over wie de Gouden Bal op het einde van dit jaar zal winnen. Ik denk alvast dat Kevin heel dichtbij zal komen”, aldus Boskamp.