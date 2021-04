UEFA annuleert tickets voor Europees kampioenschap wegens onduidelijkheid

Omdat er nog te veel onduidelijkheid bestaat rond de coronamaatregelen deze zomer, heeft de UEFA laten weten met het oog op het Europees kampioenschap dat ze alle Follow My Team tickets annuleren en terugbetalen.

De UEFA zal dus alle follow My Team tickets annuleren en terugbetalen. Het is te onduidelijk met de huidige coronapandemie om met 100% zekerheid te kunnen zeggen in welke speelsteden publiek zal toegelaten mogen worden.

De fans van de ploegen die doorstoten naar de knock-outfase, zullen echter wel de eerste keuze krijgen om zo een ticket aan te kopen, als de maatregelen het toelaten. Het zal alleen in een latere fase van de competitie zijn.