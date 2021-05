Debat van de week: Nieuwe inzichten - Kansen Club aan het zakken en wat met tweede plek en play-off 2?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

In deze play-offs gaat het snel. Binnen tien dagen weten we al hoe laat het is. En dus gaan we er graag nog even dieper op in.

Deze weken kunnen we niet anders dan te kijken wie de titel gaat halen, wie de tweede plek en de Champions League binnenhaalt en wie play-off 2 zal gaan winnen.

Als we de cijfers na de eerste speeldag vergelijken met die van voor de start van de play-offs, vallen toch meteen wat zaken op.

De titelkansen van Club Brugge? Die zijn van 82% naar 77% gegaan na speeldag 1. Vermoedelijk is dat nu met de nederlaag in en tegen Genk nog wat minder geworden. De kansen van Genk om (minstens) plek 2 te pakken zijn dan weer fors gestegen en we vermoeden dat dat enkel maar gaat toenemen.

In de strijd om play-off 2 was eerst Gent favoriet, na de eerste speeldag is dat Oostende geworden. Mogelijk is dat na speeldag 2 ook alweer opgeschoven - we zijn alvast benieuwd.

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!