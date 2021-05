Verrassende winnaar? De rangschikking van het minste aantal fouten per ploeg in Jupiler Pro League

De Jupiler Pro League is bijna ten einde voor dit seizoen. En dus kunnen we ook statistisch naar een aantal dingen kijken. Zo kunnen we terugblikken op de fouten die gemaakt werden bijvoorbeeld.

Het CIES verzamelde de cijfers van het aantal fouten gedeeld door het aantal wedstrijden en speelminuten om te kijken welke ploegen het minst en het meest aantal fouten maken. Internationaal komen Arsenal (1 fout per 10 minuten en 44 seconden), Barcelona, Bayern München en Manchester City er het 'sportiefst' vanaf. Getafe is dan weer de 'vuilste' ploeg met een fout per 5 minuten en 44 seconden. Op Belgisch niveau is het misschien enigszins verrassend Antwerp dat dit seizoen tot op heden het minste aantal fouten heeft nodig gehad: eentje per 9 minuten en 15 seconden. Daarmee gaan ze Zulte Waregem en Waasland-Beveren met meer dan een minuut vooraf. KAS Eupen staat helemaal onderaan het lijstje, Club Brugge, Anderlecht en Genk ontlopen elkaar in de subtop maar weinig.