Genomineerden profvoetballer van het jaar zijn bekend: Beerschotspeler is verrassend genomineerd

24 mei wordt de prijs van profvoetballer van het jaar uitgereikt, een prijs waar alleen de coaches mogen stemmen. De genomineerden zijn alvast bekendgemaakt en er zit een verrassing bij, die verrassing komt van de paarshemden in Antwerpen.

De genomineerden voor profvoetballer van het jaar zijn bekend: Noa Lang van Club Brugge, Paul Onuachu van Racing Genk en Raphael Holzhauser van Beerschot. Die laatste in de rij is toch een verrassing, aangezien Beerschot zich niet kwalificeerde in de play-offs.

Dat Beerschot niet meedeed in de play-offs doet niets af van de prestaties van Holzhauser, met zijn vele goals en assists trok hij de Antwerpenaren vaak over de streep. Afwachten nu wie er de prijs van profvoetballer van het jaar op 24 mei zal winnen…