Kompany probeert nogmaals Nmecha te overtuigen: "Op dit moment zit hij op zijn plaats"

Het ziet er steeds meer naar uit dat Lukas Nmecha door Vincent Kompany en het bestuur zal overtuigd worden om er minstens nog een jaartje Anderlecht aan te breien. Kompany hoopt er in ieder geval op.

Nmecha werd na zijn twee goals tegen Club Brugge wel weer wat duurder. "Ja, hij kan duurder verkocht worden, maar de wil van de speler is ook belangrijk", liet Kompany weten. "Ik wil niet de waarde van een speler die heel belangrijk kan zijn voor Anderlecht nog laten stijgen, maar we kunnen elkaar nog beter maken", gaf hij een hint aan Nmecha.

Nmecha zelf sprak na de match tegen Club al toekomstgericht over de uitdagingen die wachten. "Je moet je ook afvragen: waar stond hij voor hij bij Anderlecht kwam? Het was een jonge speler uit een prestigieuze academie, maar die nog niets bewezen had. Hij is hier aangekomen zonder adelbrieven, maar heeft nu toch naam gemaakt in een klein stukje van de wereld. Beetje bij beetje kan hij een referentie worden in deze competitie en dan de volgende stap zetten. Voor zijn carrière zit hij momenteel op de juiste plaats, maar er is natuurlijk ook de financiële realiteit."