Losada over zijn vertrek bij Beerschot: "Sommige mensen worden zot van mij. Sorry, maar dat is hoe ik ben"

Hernan Losada is zijn avontuur in de Amerikaanse MLS met wisselend succes begonnen. Hij moet nog wennen aan het land en de competitie. In Het Nieuwsblad komt hij ook even terug op zijn vertrek bij Beerschot.

Losada verliet Beerschot in het midden van het seizoen, maar hij zegt dat hij zelf niet op zoek ging naar een andere club. "Ik heb zelf geen andere club gezocht. Pas de tweede week van januari heb ik met DC gesproken omdat zij achter mij aanzaten. De general manager, Dave Kasper, belde naar mijn makelaar omdat ze dringend een nieuwe coach zochten, niet andersom", zegt hij. Bij Beerschot waren sommigen opgelucht omdat hij er zo kort opzat. “Klopt volledig. Ik ben een controlefreak en moei me overal mee. Push iedereen­ om de club beter te maken en sommige mensen worden zot van mij. Sorry, maar dat is hoe ik ben.”