Club Brugge-aanvaller is heel duidelijk: "Ik wil niet meer terugkeren, maar Club wil niet luisteren naar aanbiedingen"

Vandaag komt er in Schotland-Tsjechi*e misschien nog een bekend gezicht van de Belgische competitie in actie: Michael Krmencik. De aanvaller werd op zijn persconferentie gevraagd naar zijn clubsituatie en daarover was hij heel duidelijk.

“Ik wil nooit meer terugkeren naar Brugge", zei hij met overtuiging. "Ik sprak af met mijn vrouw dat we terugkeren naar Tsjechië. Ik heb contact met Sparta en Slavia Praag, maar Club Brugge wil niet luisteren naar hun aanbiedingen.” Krmencik heeft nog twee jaar contract bij blauw-zwart, dat meer dan vijf miljoen voor hem betaalde aan Viktoria Plzen. Hij werd afgelopen seizoen uitgeleend aan het Griekse PAOK, maar ook daar verwarmde hij veel de bank. “In Thessaloniki hebben fans respect voor voetballers. Het is de eerste keer dat ik me zo geliefd voel. Ik krijg nu nog altijd felicitaties omdat ik in de bekerfinale scoorde. Ik voelde me bijna God. Op een bepaald moment belde mijn vrouw me dat de kinderen niet konden slapen omdat er een honderdtal fans voor mijn huis zaten te zingen.”