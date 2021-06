Debat van de week: wat is uw gevoel bij de Rode Duivels na speeldag 1? Laat het ons weten!

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw ten einde en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week polsten we bij u al eens naar de verwachtingen voor de Rode Duivels op het EK dat toen begon. Ongeveer 1 op 6 onder jullie ziet de Rode Duivels simpelweg naar de eindwinst gaan, nog eens 7% ziet ons sneuvelen in de finale. Een halve finale of een kwartfinale lijkt het meest waarschijnlijke eindpunt voor onze nationale helden volgens jullie. Na kwartfinales (WK 2014 en 2016) en een derde plaats (WK 2018) zou dat zomaar in de lijn der verwachtingen liggen. Of mogen we na de zege tegen Rusland al wat meer vertrouwen hebben? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoever raken de Rode Duivels? Winnaar 25% Finalist 13% Halve finale 19% Kwartfinale 38% 1/8e finale 6% Groepfase 6% Stem Je kan nog stemmen tot 19/06/2021 11:00.