John van den Brom schuift enkele jongeren terug naar beloftenkern

Zaterdag speelt bekerwinnaar RC Genk haar eerst officiële wedstrijd van het seizoen. Stilaan geraakt de Genkse kern terug volledig na internationale toernooien en vakantie, waardoor John van den Brom enkele youngsters terug naar de beloftenkern stuurt.

Door de Copa America, het Ek en enkele vakantiegangers moest Racing Genk aan het begin van de voorbereiding beroep doen op enkele talentvolle jongeren. Nu bijna iedereen is teruggekeerd, acht John van den Brom de tijd rijp om zijn kern weer wat in te krimpen.

Het Nieuwsblad laat weten dat volgende jongeren naar de beloftenkern worden gezet en niet mee afgereisd zijn naar een ministage in Zeeland in aanloop naar de Supercup: Kelvin John, Sekou Diawara, Mike Penders, Lucas Beerten, Amine Et Taïbi, Maarten Swerts, Adnane Abid en Wout Coomans.

Andras Nemeth, die indruk maakte in de voorbereiding en Tuur Rommens, reisden wél mee af naar de ministage.