Het schoentje wringt bij KVO: scoren maken wordt een probleem

KV Oostende heeft nog versterking nodig, dat werd zaterdag pijnlijk duidelijk in de oefenmatch tegen Moeskroen. In de laatste oefengalop van het seizoen werd er niet gescoord. En dat is net waar het schoentje wringt.

Oostende zag met Fashion Sakala en Andrew Hjulsager heel wat goals en assists vertrekken. Wat overbleef zijn Makhtar Gueye en Marko Kvasina. Die eerste is een woelwater waar Alexander Blessin al een paar keer heeft moeten tegen optreden. De andere is een boomlange spits, die niet bekend staat om zijn vele doelpunten. Blessin probeerde eind vorig seizoen ook Indy Boonen een paar keer uit in de aanval, maar de aanvaller valt nogal licht uit. Daarna gaapt het grote niets. KVO zou er best aan doen om toch nog een vlotscorende spits en wat creativiteit te halen.