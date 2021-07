Opvallend gezicht in tribune Lotto Park: komt hij dan in aanmerking als nieuwe spits?

Er werd gisteren een opvallend gezicht gespot in het Lotto Park. Kevin Mirallas was een aandachtig toeschouwer tijdens Anderlecht-Union. De transfervrije aanvaller zou mogelijk de opportuniteit kunnen worden om de aanval te versterken.

Mirallas speelde vorig seizoen bij het Turkse Gaziantep, maar daar werd zijn contract niet verlengd. De 33-jarige aanvaller scoorde er vijf keer en gaf zes assists. Mirallas wil luisteren naar elke club, maar zijn entourage wou niet bevestigen of er wel degelijk contact is met Anderlecht. Maar er zou wel degelijk gepraat worden.

Vincent Kompany kent hem natuurlijk van bij de Rode Duivels, maar de vraag is of hij een meerwaarde als diepe spits zou kunnen betekenen. In het verleden speelde Mirallas in België voor Standard en Antwerp, maar zijn glorieperiode beleefde hij bij Everton.