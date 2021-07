Durft Kompany met twee linksvoetigen centraal in de verdediging te spelen? "We hopen dat hij binnenkort 90 minuten kan spelen"

Het centrale duo achteraan bij Anderlecht bestond zondag uit Wesley Hoedt en Taylor Harwood-Bellis. De vraag is wanneer Hannes Delcroix zijn plaats kan opeisen.

Want zo evident is dat niet. Delcroix heeft tot zijn zware blessure vorig seizoen heel wat indruk gemaakt. Het jeugdproduct van de club werd zelfs al even opgeroepen voor de Rode Duivels. Waarom? Zo dikbezaaid zijn de centrale verdedigers met een linkervoet niet. Maar Anderlecht haalde wel Wesley Hoedt, die ook linksvoetig is.

Veel trainers willen er niet van weten om met twee linksvoetigen in hun verdediging te spelen. Voor Hein Vanhaezebrouck was dat bijvoorbeeld not done. "Ik ga jullie nu ook niet mijn hele opstelling geven", lachte Kompany erom. Maar hij is niet tegen het idee duidelijk. Als je met twee rechtsvoetigen kan spelen, moet het ook lukken met twee linksvoetigen.

Dan blijft de fitheid van Delcroix over. Hij viel begin maart uit met een blessure aan de mediale band van de knie. "Hij is net terug van een lange blessure en begint zijn minuten te maken. We hopen binnenkort voor 90 minuten", knikte Kompany. "Hannes heeft van nature dat atletische profiel en is zo heel snel fit."