Waar zat El Hadj tegen Union? "Dat is Sambi ook gebeurd hé"

Voor velen was het toch wel een verrassing dat Anouar Ait El Hadj zondag op de bank moest beginnen bij Anderlecht. De jongeling was dé ontdekking van vorig seizoen bij de Brusselaars en zou dit seizoen moeten bevestigen.

El Hadj is fysiek niet helemaal in orde teruggekomen van vakantie. De 19-jarige aanvallende middenvelder zou het er iets te goed van genomen hebben. Dat wil zeggen dat Kompany hem ook niet fit genoeg bevindt om aan de match te starten.

Hij moet zich dus weer in de ploeg knokken. "Yari (Verschaeren) en Sambi (Lokonga) hebben dat ook gekend. Diezelfde Sambi die naast de ploeg viel is nu voor zoveel miljoenen aan Arsenal verkocht. Voor jongens als Anouar is het belangrijk dat ze weten dat ze het vertrouwen van de trainer en de club hebben. Daarna is het aan henzelf om zich te bewijzen op training", sprak Kompany.

El Hadj zou zaterdag opnieuw op de bank beginnen. Hij moet zich volledig fit tonen vooraleer hij kan starten.