Sporting Charleroi voorziet tribune T2 voor niet-gevaccineerde supporters

Sporting Charleroi ontvangt vrijdag Antwerp. Vanaf dit weekend mogen de stadions weer volledig gevuld worden op basis van een Covid-pass. De Zebra's hebben beslist om ook het niet-gevaccineerde publiek in één tribune binnen te laten.

In de andere delen van het stadion kunnen supporters met een Covid Safe Ticket binnen. De tribune T2 zal voorbehouden worden voor supporters die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Dat is de tribune die normaal voorzien is voor uitsupporters en die zijn nog niet toegelaten.

De voorwaarden zijn simpel: verplicht een masker te dragen bij alle verplaatsingen, enkel een consumptie nuttigen op je eigen plek, een bubbel van maximum 8 mensen en een rookverbod. Charleroi is voorlopig de enige Belgische club die een uitzondering maakt en ook niet-gevaccineerde fans in het stadion toelaat.