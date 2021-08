Union wil stadionplannen voorstellen: "Zeventig miljoen euro aan eigen middelen"

Union SG heeft stadionplannen. De Brusselaars willen op termijn uitgroeien tot een stabiele subtopper in de Jupiler Pro League en daar is een nieuwe infrastructuur voor nodig.

Jammer genoeg komt het Dudenpark niet voor in die stadionplannen. “We moeten toestemming vragen aan Unesco om een kapotte lamp te vervangen”, liet Philippe Bormans in het verleden al schertsend verstaan.

“Maar het is wel de bedoeling dat het nieuwe stadion er zal komen op het grondgebied van Sint-Gillis of Vorst”, aldus de CEO in La Tribune. “Anders doden we de ziel van onze club. Het stadion is momenteel onze topprioriteit.”

Het nieuwe stadion komt in Sint-Gillis of Vorst. Anders doden we de ziel van Union SG

Ook de financiën zijn in orde. “In onze drie seizoenen in 1B hebben we een budget opgebouwd van zo’n zeventig miljoen euro aan eigen middelen die zullen worden aangewend voor een nieuw stadion. Het is de bedoeling om dit seizoen de plannen te ontvouwen.”