Arnaud Bodart zijn ambities liggen verder dan bij Standard Luik

Arnaud Bodart ademt en leeft voetbal. De doelman van Standard geeft aan dat zijn ambities zeker niet stoppen bij Standard.

Arnaud Bodart gaf aan Sport/Voetbalmagazine een interview waar hij zijn visie en zijn ambities weergaf. “Het voetbal is mijn leven. Ik hou van wat ik doe en ik heb me altijd voorgehouden dat ik prof moest worden om prestaties te leveren. Niemand heeft de waarheid in pacht. Ik hou van praten, van gedachten wisselen om vooruitgang te boeken, van hier en daar mensen opzoeken die me iets kunnen bijbrengen. Ik heb altijd zin om vooruit te gaan en daarvoor moet je op zoek gaan naar de details die het verschil maken.”

Bodart gelooft erin dat mentale weerbaarheid een belangrijke factor is om te slagen in het profvoetbal. “Ik weet alleen: hoe sterker ik mentaal ben, hoe meer ik me zal kunnen ontwikkelen. Hogerop geraken, daar ben ik door geobsedeerd. Sinds ik voetbal, heb ik gezien dat alles wat rond het voetbal hangt de vooruitgang van een speler kan belemmeren. Op de sociale media word je soms aangevallen, veroordeeld, beledigd. Helaas is daar weinig aan te doen, maar je mag niet toelaten dat het je uit evenwicht brengt.”