Eindelijk dan toch! Noa Lang in voorselectie van Nederlandse elftal

Noa Lang van Club Brugge zit bij eindelijk bij de 28 namen op het lijstje. Of hij ook de effectieve selectie haalt, valt uiteraard nog af te wachten.

Het is de eerste keer dat hij voor het A-elftal een selectie haalt. Binnen twee weken wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Lang speelde wel al voor de beloften.

๐Ÿ—ž TEAM NEWS! ๐Ÿฆ



โ€ฃ Our ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฌ๐ช๐ฎ๐š๐ for the matches against Latvia & Gibraltar!#WCQ2022 #LETNED #NEDGIB pic.twitter.com/W6LAPIYjbe