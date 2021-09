Transfernieuws en Transfergeruchten 17/09: De Laet

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Laet

Ritchie De Laet: "We geven drie punten weg, hij moest veel vroeger een overtreding maken"

Ritchie De Laet had meer dan de handen vol met de ervaren El-Arabi, maar de aanvoerder van Antwerp kweet zich met veel overgave van zijn taak. De Laet had er na de wedstrijd behoorlijk de pest in. (Lees meer)