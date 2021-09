STVV dompelt Sclessin in rouw na late matchwinner

Over de eerste helft van Standard-STVV gaan we zoveel mogelijk zwijgen. Behalve dan het doelpunt van Gavory net voor de rust. De tweede helft bevatte iets meer animo en ook de gelijkmaker van STVV.

Die eerste helft... Ja, wat moet je daar over zeggen. Geen gevaar, geen kansen, geen goed voetbal... Het trok op niks. Tot Gavory een minuutje voor de rust een vrije trap pardoes in doel trapte. Standard dus met een voorsprong de rust in terwijl er aanvallend niks lukte.

In de tweede helft zat meer animo en STVV maakte zowaar gelijk via Konaté, die knap naar binnen sneed en in de korte hoek trapte. Bodart moest even later zelfs een fantastische redding op een schot van Reitz uit zijn mouwen schudden. De doelman was de beste man bij de Rouches.

De partij toonde wat beterschap en ook Standard kreeg enkele goeie mogelijkheden. Maar het was zowaar STVV dat nog aan het langste eind trok. Een voorzet van Brüls werd door Reitz heerlijk op de slof genomen en het stond 1-2. Een tweede nederlaag op rij voor de Rouches, die terugzakken naar de negende plaats.