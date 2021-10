Jupiler Pro League met een club of 10 - hoe heet zal de soep gegeten worden na Operatie Propere Handen?

Operatie Propere Handen is alweer een hele week the talk of the town. Rest de vraag: wat gaat er van komen?

Degradaties? Volgens de advocaat van Veljkovic zou het volgens het reglement van de voetbalbond zeker moeten gebeuren. De vraag is of de soep even warm gegeten zal worden als ze opgediend wordt. Volgens Het Laatste Nieuws gaan heel wat actoren mogelijk nog extra onderzoek vragen. Licentie? Daardoor zal de zaak op de lange baan geschoven worden, waardoor de clubs nog meer tijd krijgen om eventuele 'besmette' bestuursleden de laan uit te sturen. Rest de vraag hoe coulant de Licentiecommissie zal zijn. Mogelijk komt daar volgens Het Nieuwsblad wel een en ander op de helling, terwijl ook de boetes hoog kunnen worden en dat voor financiële problemen kan zorgen bij bepaalde clubs. Bepaalde clubs zouden al in gesprek zijn met de fiscus om een en ander te regelen.