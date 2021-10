Update marktwaarde Transfermarkt: Club Brugge en Racing Genk hofleveranciers in top 10, CDK maakt grote sprong

Transfermarkt, de website gespecialiseerd in het bepalen van de marktwaarde van voetballers, heeft woensdag een update gepubliceerd voor de spelers van de Jupiler Pro League.

Club Brugge vaardigt liefst vijf spelers af in de top tien, Racing Genk vier. Met een geschatte marktwaarde van 25 miljoen euro doet niemand in de Belgische competitie beter dan Noa Lang en Charles De Ketelaere, die door zijn uitstekend seizoensbegin zijn geschatte marktwaarde met negen miljoen de hoogte in ziet gaat.

Dit is de top tien volgens Transfermarkt.com:

1. Charles De Ketelaere (Club Brugge): 25 miljoen (+9 miljoen in vergelijking met vorige publicatie)

Noa Lang (Club Brugge): 25 miljoen (+3 miljoen)

3. Paul Onuachu (RC Genk): 22 miljoen (+2 miljoen)

4. Hans Vanaken (Club Brugge): 16 miljoen (+3 miljoen)

5. Jhon Lucumi (RC Genk): 13 miljoen (+2 miljoen)

6. Théo Bongonda (RC Genk): 11 miljoen (status quo)

Yari Verschaeren (Anderlecht): 11 miljoen (status quo)

8. Wesley Moraes (Club Brugge): 10 miljoen (-3 miljoen)

Clinton Mata (Club Brugge): 10 miljoen (status quo)

Daniel Munoz (Racing Genk): 10 miljoen (status quo)