Philippe Clement neemt voorbeeld aan Manchester City: "Die clubcultuur moeten wij ook krijgen"

Het contrast is misschien wel groot, maar Philippe Clement wil dat zijn ploeg vanavond even gemotiveerd aan de aftrap komt als volgende dinsdag tegen Manchester City. Wie er ook op het veld staat. Dat is iets wat hij wil overnemen van de komende CL-tegenstander.

Clement legt uit: "We willen ambitieus zijn in drie competities. Bij Manchester City zie je elke wedstrijd andere namen op het wedstrijdblad verschijnen. Dat is een stap die binnen onze club nog verder moet gezet worden. Bij ploegen die al jaren aan de absolute top staan, is dat een clubcultuur, dat continu roteren. Hier werken we daar ook aan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Een deel van de groep is al mee in dat verhaal. Neem nu Federico Ricca: hij speelde de weken voor de match tegen Leipzig niets en haalde zelfs de selectie niet, maar in Duitsland had ik hem nodig en stond hij er meteen. Hij bekijkt dat anders. We gaan er zo meer dan twintig nodig hebben als we al onze doelen willen bereiken.”