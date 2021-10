Scoren, maar ook meer dan vijf keer missen? Ploegmaats reageren

Habib Pape Gueye scoorde het winnende doelpunt tegen Oostende, maar hij had heel makkelijk een hattrick kunnen scoren.

"Ik weet dat ik meer had moeten scoren", aldus Gueye zelf in zijn eerste reactie na de winst tegen Oostende (lees het HIER nog eens na).

Een gevoel dat ook leefde bij zijn ploegmaats: "Gueye zal het zelf ook wel weten", aldus Trent Sainsbury. "Op training scoort hij vaak."

Kansen

Gilles Dewaele zag het ook: "We hebben heel wat kansen gehad om het af te maken. Dat we het niet afmaken, maakt dat we nog bibberen tot op het einde."

"Ik had zelf ook al wat assists kunnen hebben, maar daarvoor moet je met twee zijn natuurlijk en ze worden voorlopig niet afgewerkt."