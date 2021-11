Top&Flop Miguel Van Damme, Beerschot en Genk vs Murillo, Antwerp en Oostende

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP KRC Genk staat op De Genkse crisis was diep, maar zie: in de Beker werd vlot gewonnen en vervolgens ging ook op bezoek bij Zulte Waregem alles binnen. © photonews De 2-6 was niet eens overdreven, Genk was oppermachtig. Heynen liet zich gelden, de verdediging speelde secuur, de flanken deden hun ding en Ito, Thorstvedt en Onuachu toonden hun kunnen. Het kan verkeren, zei Bredero ooit al. Fans Antwerp De supporters van Antwerp brengen dezer weken meer dan hun spelers. Enkele weken geleden hadden ze al een steunbetuiging aan het adres van Francky Dury, nu sprongen ze ook in de bres voor Miguel Van Damme. De spelers lieten een spandoek zien, om de doelman van Cercle Brugge te steunen in zijn strijd tegen leukemie. Voetbal is soms slechts bijzaak, zei Kees Jansma ooit al. Beerschot leeft nog - dank u Marius Het was met wat meeval, met een beetje hulp van de Eupendoelman ook bij het eerste doelpunt, maar toch: Beerschot leeft nog. Drie punten erbij, de eerste overwinning van het seizoen. Met dank aan invaller Noubissi, gretig, goed voor twee goals en niet eens te beroerd om de strafschop aan Holzhauser te laten. O Noubissi na jalini, zong Ishtar ooit bijna. FLOP Murillo Murillo Anderlecht wist toch nog een puntje te pakken tegen OH Leuven, met tien man en met dank aan onder meer doelman Van Crombrugge. Michael Murillo liet zich namelijk vangen door Dewaest die over zijn billen wreef en gaf hem een elleboog, net op het moment dat Anderlecht veel beter was. Niet slim, zeiden vele mensen ooit al. © photonews Antwerp laat niets zien Antwerp staat nog steeds bovenaan mee te draaien en pakte ook tegen Cercle Brugge opnieuw de drie punten. Toch mag het stilaan wat meer zijn, want The Great Old laat niets zien de laatste weken. Het troek oep nieks, zei Ritchie De Laet. Oostende opnieuw niet wakker KV Oostende schoot opnieuw te laat wakker en dat kostte opnieuw punten. Vorige maand konden ze het nog een paar keer opvangen, maar nu vallen ze af en toe door de mand. Het gebrek aan kwaliteit moeten ze altijd collectief opvangen, maar weeral waren er een paar niet bij de les. En dan weet je dat het moeilijk wordt, zei Bob Peeters ooit al.