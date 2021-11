Voormalige FIFA-voorzitter & UEFA-voorzitter aangeklaagd wegens fraude

De voormalige voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter, en de voormalige voorzitter van de UEFA, Michel Platini, werden door het Zwitserse parket in staat van beschuldiging gesteld wegens fraude.

Het Zwitserse federale parket maakte vandaag bekend dat Sepp Blatter en Michel Platini in staat van beschuldiging gesteld zijn wegens fraude. In 2011 deed FIFA-voorzitter Blatter een wat vreemde betaling van 1,8 miljoen euro aan Platini, de voorzitter van de UEFA. Deze betaling stond nergens neergeschreven in een contract en is zo dus zeer verdacht.

“Het door de Zwitserse openbare aanklager verzamelde bewijsmateriaal versterkt het vermoeden dat er geen wettelijke basis is voor die betaling”, deelt het parket mee in een persbericht. In 2015 werd Blatter al geschorst door de Wereldvoetbalbond voor deze betaling en lijkt nu nog een juridisch staartje te krijgen.