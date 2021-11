Kan Club Brugge ooit de status en het niveau van Ajax halen? "Ze hebben nog een lange weg af te leggen"

Club Brugge ambieert een status als Europese subtopper. Ajax is daarbij zeker een voorbeeld. Maar de Amsterdammers domineren wel hun Champions League-groep. Marc Degryse ziet dat er nog een aantal stappen te zetten zijn.

“Ajax is al 50 jaar lang het uithangbord van het Nederlandse voetbal”, stelt Degryse in HLN Sportcast. “De club is het ook altijd gewoon geweest om te winnen: de Europacup 1 drie keer op rij in de jaren ‘70, in 1995 nog eens, twee jaar geleden hadden ze in de finale moeten staan... En nu hebben ze weer een ploeg die bij de laatste vier kan komen, zo goed spelen ze. 12 op 12 en twee keer gewonnen van Dortmund - dat kan Club nog niet.”

Er zijn dus nog verschillen. “De hele ploeg in balbezit. Van de keeper over de backs tot de spits: iedereen bij Ajax is comfortabel aan de bal, ook al zet de tegenstander druk. Daar heeft Club het bij momenten moeilijk mee. Als ze onder druk worden gezet, is er nog te weinig kwaliteit aan de bal. Op dat vlak heeft Club nog een lange weg af te leggen.”