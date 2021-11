Anouar Ait El Hadj slaat mea culpa na moeilijk seizoensbegin: "Ik heb mijn lesje nu geleerd"

Anouar Ait El Hadj was een van de ontdekkingen bij paars-wit vorig seizoen. Het was dan ook vreemd opkijken toen Ait El Hadj in het begin van het seizoen op de paars-witte bank verzeild geraakte. "Mijn eigen schuld", geeft de 19-jarige dribbelaar nu toe in Het Nieuwsblad.

"Na het zware vorige seizoen snakte ik naar vakantie. Ik had rust nodig en volgde mijn programma niet zo nauwkeurig. Ik kwam daardoor te chill terug. Een jeugdzonde, want ik onderschatte de gevolgen. Ik had 1,5 kg overgewicht, maar Kompany verwachtte ook gewoon meer van mij dan tijdens mijn debuutseizoen." "Daarom was hij extra streng voor mij. Het deed pijn dat de trainer me op de bank zette, maar daar leer je ook van. Kompany verloor zijn vertrouwen in mij niet en gaf me goeie raad." De laatste weken verschijnt Ait El Hadj opnieuw in de basis en gaat hij op zoek naar zijn beste vorm. "Ik heb iederen gezegd dat ze ogen zullen trekken na mijn volgende vakantie. Dat zal al een heuse voorbereiding op zich worden. Ik heb mijn lesje geleerd en ben blij dat me dit als tiener overkomt."





