Didier Lamkel Zé trapt na op voorzitter en spelers van Antwerp: "Balikwisha? Pff, sorry, maar dat is niet hetzelfde"

Didier Lamkel Zé werd na het zoveelste incident 'verbannen' naar Slowakije. Toch houdt de Kameroener de deur voor een terugkeer naar de Bosuil nog steeds op een kier. Al kan hij het niet laten om toch tegen de schenen van enkele bestuursleden te trappen.

Zo moet in het interview met GVA onder meer voorzitter Paul Gheysens het ontgelden. "De voorzitter en Sven Jacques zeiden me altijd dat ik de beste speler was. Waarom deden ze dan geen inspanning om mij te houden? Intussen smijten ze met miljoenen, zelfs voor spelers die zich nog moeten bewijzen. De voorzitter zei me bij mijn vertrek dat hij een efficiëntere speler ging halen. Ik vraag me af waar dit zit? Balikwisha? Pff, sorry, dat is niet hetzelfde."

"Ik zag de matchen tegen Zulte Waregem, Club Brugge en Fenerbahçe. Offensief loopt het stroef. Frey pikt zijn goaltjes mee, maar is geen Mbokani. Benson doet zijn best, maar daar blijft het bij. En Fischer... Ze hebben mijn rugnummer zeven gepakt om aan hun 'nieuwe Ronaldo' te geven. Ze dachten mij daarmee te jennen, maar ik het dat weggelachen... Al vind ik dit jammer voor Antwerp. Antwerp blijft een mooie club, met fantastische supporters."

Tegenover een terugkeer naar de Bosuil staat Lamkel Zé alvast niet weigerachtig, weliswaar onder voorwaarden. "Er staat een clausule in mijn contract dat Antwerp me in januari kan terughalen, dus je weet maar nooit. We zullen wel zien... De voorzitter weet alleszins wat hij moet doen. Als hij me een beter contract voorschotelt, zou ik graag terugkomen."