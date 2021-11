🎥 Ex-Beerschotter pakt uit met fraai doelpunt uit de tweede lijn

FC Eindhoven hield vrijdagavond schietoefening op het veld van Jong Utrecht. Het werd liefst 0-6. Voor het hoogtepunt van de wedstrijd zorgde Brian De Keersmaecker.

De 21-jarige middenvelder kwam in het tussenseizoen transfervrij over van Beerschot. In Eindhoven is de jonge middenvelder een vaste waarde. Vrijdag zorgde hij met zijn eerste doelpunt van het seizoen voor de 0-3 tegen Jong Utrecht.

De Keersmaecker kreeg tijd en ruimte om zijn schot te wapenen en besloot vanop een meter of 25 fraai in de bovenhoek.

FC Eindhoven staat na veertien speeldagen op een zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland.