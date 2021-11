Exit in Beker van België en Europees nergens, maar... Antwerp kan wél andere schitterende cijfers voorleggen

Antwerp FC kreeg de voorbije maanden een pak kritiek, maar het stamnummer één staat ondertussen wel op een gedeelde tweede plaats in het klassement. Bovendien ontpopten de roodhemden zich tot de betere van de Belgische topclubs.

Het klassement en recente prestaties doen de laatste tijd anders vermoeden, maar in België spreken we nog steeds van een G5. RSC Anderlecht, Club Brugge, Standard, KAA Gent en KRC Genk zijn de vijf traditionele topclubs van ons land.

En het moet gezegd: de Great Old kan een schitterend rapport voorleggen tegen die clubs. Enkel Club Brugge kon op de Bosuil een punt pakken. Al is het belangrijk om te stellen dat de Antwerpenaren de toppers in eigen stadion - op de verplaatsing naar Standard na - hebben kunnen afwerken.

Standard 2 - 5 Antwerp FC

Antwerp FC 4 - 2 KRC Genk

Antwerp FC 1 - 1 Club Brugge

Antwerp FC 1 - 0 KAA Gent

Antwerp FC 2 - 0 RSC Anderlecht

We kunnen dus wel stellen dat de Great Old klaar is om ook in de play-offs optimaal voor de dag te komen, terwijl Antwerp het in het verleden soms liet afweten in de rechtstreekse duels. En dat kan alleen maar in het voordeel van Brian Priske spelen.