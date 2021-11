Radja Nainggolan koppelt de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot los van zijn persoon

Radja Nainggolan maakte zeker zomer de overstap van naar Antwerp. Dit leverde hem het nodige kritiek op van supporters met een hart voor Beerschot. Radja houdt het simpel en supportert voor de club waarvoor hij speelt.

Afgelopen zomer kwam er kritiek vanuit Beerschot dat Radja Nainggolan voor Antwerp tekende en niet voor hen. Ondanks dat hij ambassadeur was van Beerschot. "Als ze me écht zo graag hadden, waarom kreeg ik dan geen contract?", lacht hij in een interview in Het Nieuwsblad. "Heel die discussie rond mijn persoon, over Antwerp versus Beerschot, ik begrijp dat niet. Voor mij is het simpel: ik supporter voor de club waar ik speel", stelt hij.

Maar een Antwerp-fan, zo wil Nainggolan zichzelf dus niet omschrijven. Ritchie De Laet, dát is een Antwerp-man, vindt hij. "Ik geniet wel van onze supporters. Die zijn crazy. Absoluut. Maar ik ga niet proberen om één van hen te worden", vat Nainggolan zijn insteek samen.