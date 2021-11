Ex-speler RC Genk trekt na omzwervingen in China en Japan naar Thaise topclub

Ayub Masika (29) heeft een nieuwe exotische uitdaging te pakken. De Belgische Keniaan zat sinds augustus zonder club, nadat zijn contract bij Japanse Vissel Kobe afliep. Masika zet zijn carrière voort bij Buriram United, een topclub uit Thailand.

Masika speelde in de jeugd onder meer voor Anderlecht en Germinal Beerschot. Hij maakte zijn profdebuut bij Racing Genk, waar de winger nooit echt kon doorbreken.

De vijtienvoudige Keniaanse international speelde zich bij Lierse in de belangstelling. BJ Rehne had één miljoen veil om hem in de winter van 2017 naar China te halen.

Nu ondertekent Masika een contract van 1,5 seizoen bij Buriram United, dat op een tweede plaats staat in de Thaise hoogste klasse.