🎥 Hugo Broos nog altijd in alle staten: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Het eerste waar Hugo Broos niet mee kon leven was de plek waar ze moesten spelen. “Drie en een half uur zaten we op de bus. Constant rijden, vertragen, stoppen, file,... op een tweevaksbaan. Na de match hetzelfde en nog zes uur vliegen naar Johannesburg. Onmenselijk, de FIFA moet daar dringend iets aan doen. Men zoekt als thuisploeg locaties uit om de tegenstander zo vermoeid mogelijk aan de aftrap te krijgen”, zegt Broos bij HLN.

Ook met de PCR-tests liep het verkeerd. De tests die daags voordien afgenomen waren, bleken niet meer geldig te zijn. Twee uur werd er verloren door iedereen opnieuw te testen. “Allemaal trucjes. Ze vinden van alles uit om het zo moeilijk mogelijk te maken.”

Na een kwartier in de match zag Broos al dat het verkeerd liep. “Ik heb hier het wedstrijdverslag van de matchcommissaris van de FIFA, wacht. Je moet weten dat ze normaal bij zo’n scheidsrechtersbeoordeling rekening houden met 15 procent slechte beslissingen. Dat noemen ze een goede prestatie. Wel, in de eerste helft maakte ‘onze vriend’ 60 procent slechte beslissingen. En daarvan waren er 89,3 procent tégen ons. Duidelijker kan niet.”

De druppel voor Broos is uiteraard de strafschop. “Da’s comedy capers hé. Ik weet ook dat je als trainer soms beïnvloed wordt door het resultaat, waardoor je alles niet meer zo realistisch bekijkt, maar nu... echt waar, op deze manier. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.



Wow. Just wow. 🤯#BlackStars #GHARSA #WCQ2022pic.twitter.com/Oxlda3kwhu