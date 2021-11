Vader Dante Vanzeir: "Stel je voor dat we voor die transfer hadden gekozen..."

Dante Vanzeir speelde zich dit seizoen in de kijker bij Union en dat leidde tot een eerste selectie voor de Rode Duivels.

Er waren indertijd heel wat ploegen die interesse vertoonden voor Dante Vanzeir. “Toen hij achttien was en heel wat opties had, was hij het die besliste om bij Genk te verlengen. Iedereen kent het verhaal wat zich daarna afspeelde”, zegt vader Vanzeir aan HBVL.

Er waren de nodige twijfels bij Union, maar Vanzeir wou toch met iedereen die interesse had spreken.

“Hij is met Chris O'Loughlin gaan praten, bezocht het trainingscomplex in Lier en was onder de indruk. Toen Mazzu kwam, met wie Dante een klik voelde bij Genk, werd dat verhaal compleet. Alles was hem op het lijf geschreven en 1B is een geweldig verhaal gebleken.”

Want er waren ook andere pistes. “Stel dat hij voor Waasland-Beveren had gekozen - dat was ook een optie - en daarmee was gezakt, dan was Dante Vanzeir nu misschien afgeschreven. Zo belangrijk zijn die keuzes, al komt er ook altijd een beetje geluk bij kijken.”