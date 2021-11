Invaller Paul Onuachu met Nigeria groepswinnaar

De Genkse topschutter Paul Onuachu mocht tegen Kaapverdië enkele minuten invallen.

Nigeria gaf Kaapverdië partij in de laatste wedstrijd van de poulefase. Osimhen zette Nigeria op voorsprong in de eerste minuut van de match.

Kaapverdië kwam nog langszij. Paul Onuachu mocht enkele minuten voor tijd invallen voor Osimhen, maar het bleef bij 1-1.

Door dit punt is Nigeria één van de tien groepswinnaars in Afrika. Die tien strijden later om de vijf Afrikaanse WK-tickets.