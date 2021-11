Ex-speler van Anderlecht en KV Oostende wint Copa Sudamericana

Fernando Canesin, ex-speler van Anderlecht en KVO, heeft met Athletico Paranaense de Copa Sudamericana gewonnen.

De Braziliaan was in het verleden één van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. Afgelopen nacht won hij met Athletico Paranaense van Bragantino de finale van de Copa Sudamericana.

Canesin mocht in de slotminuten invallen. De partij eindigde op 1-0 in het voordeel van Paranaense.

Voor de club van Canesin was het de tweede eindzege in de Copa Sudamericana. Die kan je vergelijken met de Europa League. In 2018 won de club die trofee al eens.