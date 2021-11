Ex-speler Anderlecht heeft het helemaal verkorven bij Besiktas en wordt uit A-kern gezet

De 31-jarige Congolese international zorgde onlangs voor heel wat onvrede door op sociale media posts van Trabzonspor-spelers te liken, na hun zege tegen... Besiktas.

Besiktas maakte maandag via de officiële kanalen bekend dat N'Sakala na overleg tussen het bestuur en de technische staf voor onbepaalde duur uit de kern is gezet. N'Sakala deelde op sociale media al filmpjes waarin hij in zijn eentje de conditie onderhoudt.

It is expected N'sakala will be announced officially as having been removed from the squad. He has been posting pictures of him doing individual training with his own footballs and using the youth teams locker room. pic.twitter.com/Bq5PiIc8ZH