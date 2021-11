Seraing geeft zichzelf wat adem: "Er is een declic gekomen"

Seraing heeft 6 op 6 te strikken in de competitie en stijgt daardoor ietwat in het klassement. Een opsteker voor de spelers.

Seraing heeft door de 7 op 9 een beetje ademruimte voor zichzelf weten te krijgen: "Wat er veranderd is? We hebben meer gewerkt én harder in onszelf geloofd", aldus Morgan Poaty.

Geloof

"We geloven erin, veel mensen rekenen op ons en er is een declic gekomen een drietal weken gelijken. We zijn nooit echt gedomineerd geweest, ook al vielen de resultaten tegen."

"We willen plezier maken en nu ook in de Beker van België naar de volgende ronde gaan. Iedereen weet dat het op ons klein veld niet makkelijk spelen is."