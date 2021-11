Beloften: RC Genk behoudt perfect rapport, Anderlecht laat geen steek vallen tegen OHL, Club NXT loopt kater op tegen AA Gent

Maandagavond werd speelronde tien bij de beloften afgewerkt. Daarin liet Racing Genk in eigen huis geen punten liggen tegen Zulte Waregem. Ook dichtste achtervolger Anderlecht graaide drie punten mee. Club NXT liet de zege in een dolle slotfase helemaal uit handen glippen tegen AA Gent.

Racing Genk-Zulte Waregem: 4-2 Ook in zijn achtste wedstrijd liet Racing Genk geen steek vallen. Geusens miste al vroeg in de wedstrijd een strafschop, maar na doelpunten van John (foto) en Nemeth konden de Limburgers met een comfortabele voorsprong gaan rusten. Na de aansluitingstreffer van Essevee kon Abid voor 3-1 zorgen, in de slotfase zorgde de ingevallen Boujemaoui voor het slotakkoord: 4-2. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KRC Genk (@krcgenkofficial)

OHL-Anderlecht: 0-2

Anderlecht blijft dankzij een 0-2-zege op het veld van OHL in het spoor van Racig Genk. Paars-wit kwam na zeventig minuten op voorsprong via Stassin. Niet veel later legde Michez, een 19-jarige Kameroener, de eindstand vast.

Le onze de nos U21. 🟣⚪ #OHLAND Watch the game live via https://t.co/JiBh6q8tD1. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 29, 2021

Back to winning ways. Onze U21 met een overwinning in Leuven. Bien joué, les gars. 🟣⚪ pic.twitter.com/54OG5LQZSa — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 29, 2021

AA Gent-Club NXT: 2-1

Club NXT kwam op slag van rust op voorsprong dankzij een strafschop van Engels. De Buffalo's toonden veerkracht en kwamen een kwartier voor affluiten langszij via Igbokwe. Na de rode kaart van Audoor rook AA Gent bloed. Uiteindelijk was het opnieuw Igbokwe die Club NXT in extremis een ijskoude douche bezorgde.

Cercle Brugge-Antwerp: 3-2

Na negen minuten keek Antwerp al tegen een dubbele achterstand aan. Tien minuten voor tijd maakte Cercle er zelfs 3-0 van. Antwerp knokte nog terug tot 3-2, maar de ploeg van Gill Swerts leed alweer de vijfde opeenvolgende nederlaag.

Standard-STVV: 3-1

STVV kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in het slothalfuur stelde Standard orde op zaken. Balikwisha en Vankerkhoven bogen de achterstand om, in blessuretijd zette Labila de kers op de taart met een derde Luikse treffer.

KV Mechelen-Charleroi: 1-1

KV Mechelen leek tot minuut 89 op weg naar de eerste driepunter van het seizoen, maar toen sloeg Charleroi alsnog genadeloos toe.

STAND

1. Racing Genk 8-24

2. Anderlecht 8-22

3. Club NXT 8-18

4. AA Gent 9-17

5. Standard 9-16

6. STVV 9-11

7. Charleroi 7-11

8. Zulte Waregem 10-9

9. Cercle Brugge 10-8

10. Antwerp 9-7

11. OHL 8-4

12. KV Mechelen 9-2