Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 17!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Yannick Thoelen. Hij moest iets over het uur invallen bij Mechelen na de rode kaart voor Coucke en kon in het slot enkele keren knap redden om de 1-1 op het bord te houden.

Verdediging

De beste man op het veld in de Antwerpse derby was misschien wel verdediger Radic van Beerschot. Hij stak Frey in de achterzak, maar zag zijn team alsnog verliezen. Ook Lavalée verloor met STVV, maar speelde sterk. Ngadeu was dan weer de baas bij de Buffalo's.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor een erg sterke Julien De Sart en een minstens zo sterke Radja Nainggolan. Hoger op het veld kunnen we niet naast de twee goals van Lior Refaelov en die van Rabbi Matondo.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast Undav (2 goals), Gueye (die heel Eupen bezig hield) en Dost (2 goals).

Dat levert dan onderstaand elftal op: