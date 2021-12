Spelers en coach OH Leuven sakkeren over één specifiek iets in Kortrijk: "Kan spelers niets verwijten"

OH Leuven ging onderuit op bezoek bij KV Kortrijk en moet zo toch stilaan wat naar beneden kijken in het klassement. Al hadden ze bij de Leuvenaars wel een aantal excuses in te roepen.

"We wisten dat het een moeilijke match ging worden op een heel moeilijk bespeelbaar veld", aldus Siebe Schrijvers na de nederlaag.

"We weten dat zij veel sterke jongens hebben voorin en achteraan. We probeerden nog te voetballen, maar dat was heel moeilijk op dit veld."

Slecht veld

Een gevoel dat ook leefde bij coach Marc Brys: "Door de staat van het veld moesten we wel meer in duel spelen. Het was een zeer slecht veld."

"In de tweede helft hebben we daar beter rekening mee gehouden. Er was grinta, we wonnen duels en konden druk zetten op de tegenstander. Ik kan mijn spelers niets verwijten, ze hebben alles gedaan wat ze moesten doen."