Thomas Vermaelen is een vrije speler, maar keert hij straks ook terug naar België. Philippe Albert zou alvast niet twijfelen als hij het voor het zeggen had bij een topclub.

“In België lijken me alleen Club Brugge, AA Gent en Antwerp hem te kunnen betalen”, aldus Albert in Het Nieuwsblad. “Als ik Bart Verhaeghe of Vincent Man­naert was, zou ik niet twijfelen. Ze hebben defensieve problemen en die kan Vermaelen oplossen. En stel je voor: een verdediging met Vermaelen en daarachter Mignolet. Dan krijg je niet veel goals meer binnen.”

Vermaelen was in het verleden veel geblesseerd, maar in Japan kon hij het ritme van één match per week goed verdragen. “Als je weinig risico's wil nemen, geef hem een contract van zes maanden met een optie voor één seizoen. Vermaelen is een op-en-top prof, hij heeft zich goed verzorgd.”