Sporting Charleroi doet zaakje met transfer Nicholson: Carolo's mogen miljoenen bijschrijven

Shamar Nicholson verlaat Charleroi en gaat bij Spartak Moskou aan de slag. Op sportief vlak is het vertrek van de Jamaicaan een aderlating voor de Carolo's, maar de penningmeester vaart er wel bij.

Sporting Charleroi betaalde in 2019 1,5 miljoen om Nicholson (24) naar België te halen. de Jamaicaanse international kwam toen over NK Domzale (Slovenië).

Bijna 2,5 jaar later verkoopt Charleroi zijn spits voor een veelvoud. De officiële transfersom werd niet gecommuniceerd, maar volgens het gespecialiseerde Transfermarkt mogen de Carolo's negen miljoen bijschrijven. HLN spreekt dan weer van een bedrag van tien miljoen. Het maakt van Nicholson de op een na duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis. In 2019 verkaste Victor Osimhen voor 22,5 miljoen naar OSC Lille.

In 83 officiële wedstrijden voor Charleroi was Nicholson goed voor 31 doelpunten en 11 assists.