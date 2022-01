Officieel: Standard ziet linksachter vertrekken

Standard roerde zich de voorbije dagen op de transfermarkt. Ook aan uitgaande zijde beweegt er wat bij de Rouches. Nicolas Gavory, die zijn basisplaats onder Luka Elsner kwijtraakte, vertrekt aan de boorden van de Maas.

Nicolas Gavory tekende een contract tot medio 2025 bij Fortuna Düsseldorf, dat momenteel op de dertiende plaats kampeert in de Tweede Bundesliga.

Düsseldorf betaalde 500.000 euro voor de Franse linksachter, die in 2019 voor drie miljoen overkwam van Utrecht. Gavory kwam 96 keer in actie voor Standard. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en veertien assists.