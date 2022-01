Coach Belhocine is het niet eens met het standpunt van zijn club

KV Kortrijk wordt getroffen door een stevige coronagolf. De West-Vlamingen tellen maar liefst 19 positieve gevallen.

Volgens de nieuwe regels kan de wedstrijd tegen AA Gent uitgesteld worden. De Pro League besliste om dat mogelijk te maken vanaf zeven spelers die minstens 30 procent van de matchen speelden.

KV Kortrijk stemde echter tegen dat voorstel en om hun beslissing van toen kracht bij te zetten, willen ze wel degelijk de match laten doorgaan.

Wereld van verschil

Coach Belhocine ziet het dan weer anders: "Van een voorbereiding is dus absoluut geen sprake. Eén week uitstel zou al een wereld van verschil betekenen", aldus de coach - die zelf ook in isolatie was - in Het Nieuwsblad.

"Ik zit in de situatie waarin ik met moeite mijn wedstrijdblad gevuld zal krijgen. Niet Karim Belhocine zal de keuzes maken tegen Gent, maar Covid."