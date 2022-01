Royal Antwerp FC weet niet wat er gaande is met Abdoulaye Seck

Geen mens weet wat er gaande is met Abdoulaye Seck. Hij zat ook tijdens de tweede match van Senegal niet op de bank.

Abdoulaye Seck werd voor Senegal geselecteerd voor de Afrika Cup in Kameroen. Maar hij speelt al twee matchen niet en zit ook niet op de bank.

Bij Antwerp weten ze niet wat er gaande is. “We proberen met hem in contact te geraken, maar dat is voorlopig nog niet gelukt”, aldus Priske op zijn persconferentie. “Het is afwachten.”

“Heeft hij corona of een kleine spierblessure? Dat weten we niet. Hij was negatief toen hij vertrok. We hopen dat de voetbalbond snel iets laat weten”, zegt teammanager Sascha Van de Sande.