Louwagie en Venanzi stellen mandaat KBVB tijdelijk ter beschikking, Pierre François vertrekt onmiddellijk

De Raad van Bestuur van de Pro League is vandaag in een serene sfeer verlopen. Naast de negen bestuurders namen Wouter Vandenhaute (voorzitter RSC Anderlecht) en Vincent Mannaert (CEO Club Brugge) deel aan de digitale vergadering.

De Raad van Bestuur keurde unaniem het speciale mandaat dat op de Algemene Vergadering van 10 januari werd toegekend aan Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert goed. Met dit tijdelijke mandaat, dat tot 30 juni loopt, moeten zij mee de toekomst van het Belgische voetbal voorbereiden. In de eerste plaats moet het mandaat leiden tot een herstel van vertrouwen in ons voetbal, zowel intern als extern.

De Pro League staat voor heftige maanden. Ze moet op zoek naar een nieuwe ceo én een nieuwe voorzitter, en moet de gesprekken met de overheid intensifiëren rond o.a. de veiligheid in de stadions, racismebestrijding, het omgaan met en de gevolgen van Covid, en de nieuwe (para)fiscale regels. Wouter zal daarbij de komende weken, met volle steun van Vincent, de trekkersrol opnemen in de externe relaties en communicatie van de league.

Vandenhaute: Maatschappelijk draagvlak proberen terugwinnen

Wouter Vandenhaute : “Ik aanvaard de trekkersrol en ben blij dat ik op de steun van Vincent kan rekenen in dit complexe proces. Het voetbal heeft alle knowhow vandaag absoluut nodig. Het is belangrijk om nu dan ook de krachten te bundelen en de rangen te sluiten. Ik voel de absolute wil bij een groot deel van mijn collega’s om de weg naar een transparanter en deugdelijk bestuur consequent verder te bewandelen. Liever dan als een witte ridder ernaast of erboven te gaan staan, wil ik meehelpen om ons voetbal van binnenuit verder te moderniseren en te verbeteren. Op vlak van jeugdopleiding zijn we vandaag een voorbeeld voor veel andere voetballanden en de ambitie om ook qua infrastructuur grote stappen te zetten, is meer dan ooit aanwezig. We moeten nu proberen om het maatschappelijke draagvlak, dat we voor een deel zijn kwijtgespeeld, terug te winnen.”

De Raad van Bestuur heeft vanmorgen ook het ontslag aanvaard van CEO Pierre François. Pierre François, die op post zou blijven tot de aanstelling van de nieuwe CEO, geeft nu zelf aan die weg vroeger te willen vrijmaken.

François: Ik wil me niet vastklampen aan een mandaat als de volgende generatie het heft in handen neemt

Pierre François : “Ik heb gedurende deze zeven jaren alles gegeven voor het Belgische voetbal en was bereid om de continuïteit te garanderen tot de komst van mijn opvolger, maar met het speciale mandaat van Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert is dit niet langer noodzakelijk. Een nieuw proces is ingezet en ik wil me niet vastklampen aan een mandaat als de volgende generatie het heft in handen neemt. Ik ben blij en trots dat ik het Belgische voetbal al die jaren heb mogen dienen en ik blijf ook in de toekomst ter beschikking met raad en daad. Het is nu nog te vroeg om de balans op te maken van deze 7 jaren, maar ik ben er zeker van dat ze positief zal doorhellen. Ik wil graag elk van de bestuurders bedanken voor hun steun. Ik hou er vooral aan om mijn team te bedanken voor hun competentie en loyauteit.”

Louwagie en Venanzi

Binnen de Raad van Bestuur van de Pro League is tenslotte ook afgesproken dat Michel Louwagie (KAA Gent) en Bruno Venanzi (Standard de Liège) tijdelijk hun mandaat bij de KBVB ter beschikking stellen. Ze zullen vanuit de Pro League vervangen worden door Sven Jaecques (Royal Antwerp FC) en Alexandre Grosjean (Standard de Liège).