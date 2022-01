Van Holsbeeck moet in Sint-Gillis-gevangenis op weinig privileges rekenen

Herman Van Holsbeeck zit al minstens tot maandag in de gevangenis van Sint-Gillis. Geen pretje voor de voormalige topman van Anderlecht. En op veel privileges hoeft hij er niet te rekenen.

Volgens Het Nieuwsblad is hem wel toegezegd dat hij een bed krijgt, zeker gezien zijn recente hernia-operatie, maar voor de rest krijgt hij dezelfde behandeling als de rest van de gedetineerden. "Hij krijgt geen speciale behandeling”, zegt een insider in de krant.

"De regels achter tralies zijn ongeveer voor iedereen hetzelfde. Wie wordt opgesloten, krijgt zo snel mogelijk een ‘welkomstgesprek' met de gevangenisdirectie en met de gevangenisarts. Dan wordt er beslist waar hij wordt geplaatst. Er wordt in de mate van het mogelijke wel rekening mee gehouden dat mensen van dezelfde leeftijdscategorie en nationaliteit samen worden gezet. Rokers en niet-rokers worden ook zo veel mogelijk apart opgesloten", zegt woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver.

Naar wat we horen, is de internering van Van Holsbeeck vooral te wijten aan het feit dat hij de volgens de onderzoeksrechter weinig behulpzaam is. Als de raadkamer maandag beslist dat zijn aanhouding nog langer nodig is, kan hij er zelfs een maand zitten.