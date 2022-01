Antwerp wil zijn aanvallend compartiment versterken met een Nederlandse belofte

Antwerp wil graag nog een bijkomende aanvaller binnenhalen en heeft zijn pijlen gericht op een Nederlandse aanvaller.

Volgens Gazet van Antwerpen is Antwerp bijna rond met aanvaller Emanuel Emegha van Sparta Rotterdam. De spits, met Nigeriaanse roots, is tevens een vaste waarde bij de U19 van Nederland waar hij in zeven wedstrijden maar liefst vijfmaal tot scoren kwam.

Bij Sparta Rotterdam kwam hij dit seizoen 19 keer in actie waarin hij tot twee doelpunten kwam. De 19-jarige aanvaller met een lengte van 1.95m wordt vooral uitgespeeld als targetspits als beschikt hij ook over de nodige technische bagage om meer dan louter te fungeren als aanspeelpunt.